Беременность после 35 лет: акушер-гинеколог о рисках

После 35 лет одна из сложностей при планировании беременности — само зачатие. Об этом сайту Москва 24 сообщил кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Михаил Цурцумия.

"Овариальный резерв — это такая возможность вырабатывать яйцеклетки, готовые к оплодотворению. Получается, что чем выше возраст, тем этот резерв меньше", — заявил врач.

Цурцумия рассказал и о ряде других сложностей, которые встречаются во время вынашивания ребёнка у дам более зрелого возраста, нежели у молодых. В их числе более высокие риски выкидыша и опасности ухудшения здоровья у женщины.

"Если мы говорим о вынашивании беременности как таковой, то у возрастных пациенток оно в большем объёме сопровождается гормональной нагрузкой. То есть речь идёт о лекарственной терапии, поддерживающей и вынашивающей эту беременность", — пояснил кандидат медицинских наук.

Акушер-гинеколог также отметил, что у "возрастных" беременных больший риск родить малыша с генетическим заболеванием.

"Есть во время наблюдения беременности такое понятие, как скрининговое ультразвуковое исследование. Там определяется риск генетических заболеваний плода — синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса. Чем старше возраст, тем больше вероятность развития этих генетических заболеваний", — пояснил он.

При всём ряде факторов риска возраст — не помеха естественным родам, а также возможности родить здорового ребёнка. Для этого необходимо соблюдать рекомендации врачей и делать необходимые обследования во время беременности, подытожил профессор.