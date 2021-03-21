Невролог раскрыл самую полезную позу для сна

Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью "Аргументам и Фактам", какая поза для сна наиболее полезна.

Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Кроме того, Соков призвал избегать сна на животе, так как в таком положении человек поворачивает голову на бок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее.

Медик также рекомендовал меньше спать на спине.

"Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание", — подчеркнул он.

Соков отметил, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее также вреден. Во всех случаях происходит давление на сосуды, что может ухудшает отток крови от головы.