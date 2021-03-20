По состоянию глаз можно выявить признаки серьезных заболеваний, например, рака или кровоизлияния в мозг. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.
Покраснение или жжение может сигнализировать об инфекции. Отеки век или зуд, по словам медика, обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут указывать на заболевания печени.
"Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина", — пояснила Ескова.
Если вокруг радужки появилась золотая кайма, то у человека может быть болезнь Вильсона-Коновалова. Появление красных пятен говорит о разрыве мелких капилляров и проблемах с давлением, предупредила врач.
О проблемах с щитовидной железой может свидетельствовать выпуклость глаз и неполнота их прикрытия. Если веко дергается, то нельзя исключать нарушения обмена магния, отметила врач. Опущенные веки могу указывать на нервно-мышечные заболевания и на воспаление лицевого нерва. Темные пятна и изменение цвета зрачка сигнализируют о меланоме — в этом случае нужно немедленно посетить онколога, заключила Ескова.
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