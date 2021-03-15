Случаи редкого вида тромбоза увязали с вакцинацией AstraZeneca

Антиковидную вакцину от фирмы AstraZeneca связали с редким видом тромбоза мозговых вен. Заявление об этом сделали в немецком институте имени Пауля Эрлиха.

Указанная форма связывается специалистами с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением. Рост этого заболевания по времени совпадает с вакцинацией AstraZeneca. Кроме того, после уколов зафиксированы новые случаи осложнений, передает РИА «Новости».

Ряд государств остановил вакцинацию AstraZeneca после сообщений о плохом самочувствии и даже смертных исходах среди получивших прививку. Данные о препарате в настоящий момент исследует Европейское агентство лекарственных средств.