Антиковидную вакцину от фирмы AstraZeneca связали с редким видом тромбоза мозговых вен. Заявление об этом сделали в немецком институте имени Пауля Эрлиха.
Указанная форма связывается специалистами с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением. Рост этого заболевания по времени совпадает с вакцинацией AstraZeneca. Кроме того, после уколов зафиксированы новые случаи осложнений, передает РИА «Новости».
Ряд государств остановил вакцинацию AstraZeneca после сообщений о плохом самочувствии и даже смертных исходах среди получивших прививку. Данные о препарате в настоящий момент исследует Европейское агентство лекарственных средств.
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