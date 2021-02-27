Регулярное употребление яблок положительно влияет на организм человека, а также стимулирует образование новых нейронов в мозге.
К такому выводу пришли учёные из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Они провели соответствующие исследования на мышах, добавив в их стволовые клетки фитонутриенты, которые содержатся в яблоках.
"Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг", — заявили исследователи.
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