Врач-терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить артериальное давление без тонометра, сообщает агентство "Прайм".
Для этого можно использовать специальное приложение для смартфона, часы с секундной стрелкой или секундомер, встроенный в телефон. Однако данные способы измерения давления не являются точными, отметила специалист.
Не стоит измерять давление после физических нагрузок или стресса, так как всё это приводит к учащению сердцебиения.
Врач напомнила, что нормальным считается давление 120/80 миллиметров ртутного столба. Давление 100 на 70 считается низким. При таком давлении человек ощущает слабость, повышенную утомляемость, тошноту и головокружение.
Давление 130 на 90 считается повышенным. При таком давлении у человека возникает боль в затылочной области, рвота, головокружение, нарушение слуха, звон в ушах.
Атаман рекомендует измерять давление даже здоровым людям.
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