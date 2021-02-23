Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске
Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Раскрыта причина появления лишнего веса у домашних животных
Пчёлы всё же не умеют считать - исследование
В Австралии нашли наскальное изображение кенгуру возрастом 17 тыс. лет
Чтение художественной литературы развивает эмоциональный интеллект
Крымские врачи через суд добились разрешения на лечение новорождённого

Врач рассказала, как измерить давление без тонометра

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач-терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить артериальное давление без тонометра, сообщает агентство "Прайм".

Врач рассказала, как измерить давление без тонометра

Для этого можно использовать специальное приложение для смартфона, часы с секундной стрелкой или секундомер, встроенный в телефон. Однако данные способы измерения давления не являются точными, отметила специалист.

Не стоит измерять давление после физических нагрузок или стресса, так как всё это приводит к учащению сердцебиения.

Врач напомнила, что нормальным считается давление 120/80 миллиметров ртутного столба. Давление 100 на 70 считается низким. При таком давлении человек ощущает слабость, повышенную утомляемость, тошноту и головокружение.

Давление 130 на 90 считается повышенным. При таком давлении у человека возникает боль в затылочной области, рвота, головокружение, нарушение слуха, звон в ушах.

Атаман рекомендует измерять давление даже здоровым людям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Россияне стали чаще покупать подержанную одежду
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Биткоин ожидает коррекция и падение стоимости
Анна Нетребко отказалась петь в медицинской маске
Вдовец Легкоступовой сменил замки в квартире покойной жены
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Налоги — столице, регионам — дым
Раскрыта причина появления лишнего веса у домашних животных
Пчёлы всё же не умеют считать - исследование
Популярное
Новости Украины
В Киеве раскрыли план по Донбассу

В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.

В Киеве раскрыли план по Донбассу
Миро рассказала о возможной судьбе принца Гарри в случае развода
Зарубежный
Миро рассказала о возможной судьбе принца Гарри в случае развода
Бывший СССР
Кадыров рассказал о встрече с украинским вице-премьером
Российский шоу-бизнес
Киселёв предупредил Бортич об опасности призывов к митингам
Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Василий Амирджанов Разгон демонстраций посчитали "уроком мужества" Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Общество
Жена Навального вернулась в Москву из Германии
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Продюсер назвал реальную причину разрыва Бузовой и Манукяна
Российский шоу-бизнес
Продюсер назвал реальную причину разрыва Бузовой и Манукяна
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников