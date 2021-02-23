Врач рассказала, как измерить давление без тонометра

Врач-терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить артериальное давление без тонометра, сообщает агентство "Прайм".

Для этого можно использовать специальное приложение для смартфона, часы с секундной стрелкой или секундомер, встроенный в телефон. Однако данные способы измерения давления не являются точными, отметила специалист.

Не стоит измерять давление после физических нагрузок или стресса, так как всё это приводит к учащению сердцебиения.

Врач напомнила, что нормальным считается давление 120/80 миллиметров ртутного столба. Давление 100 на 70 считается низким. При таком давлении человек ощущает слабость, повышенную утомляемость, тошноту и головокружение.

Давление 130 на 90 считается повышенным. При таком давлении у человека возникает боль в затылочной области, рвота, головокружение, нарушение слуха, звон в ушах.

Атаман рекомендует измерять давление даже здоровым людям.