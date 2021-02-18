Жительница Москвы почувствовала сильные боли в животе после употребления хурмы. Её госпитализировали.
Врачи диагностировали у 45-летней пациентки острую кишечную непроходимость, ей потребовалась срочная операция.
Оказалось, что резкие боли вызвала хурма. До госпитализации москвичка за пять дней съела 1,5 килограмма этих фруктов.
Из-за вязкости плода диаметр кишечника с 3-6 сантиметров увеличился до 24:
"Ситуация была критической … если бы не своевременная госпитализация, кишечник пациентки разорвался бы", — пояснил медики.
К счастью, операция прошла успешно. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Москвичка призналась, что обожает хурму, поэтому не смогла устоять.
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