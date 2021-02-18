45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы

Жительница Москвы почувствовала сильные боли в животе после употребления хурмы. Её госпитализировали.

Врачи диагностировали у 45-летней пациентки острую кишечную непроходимость, ей потребовалась срочная операция.

Оказалось, что резкие боли вызвала хурма. До госпитализации москвичка за пять дней съела 1,5 килограмма этих фруктов.

Из-за вязкости плода диаметр кишечника с 3-6 сантиметров увеличился до 24:

"Ситуация была критической … если бы не своевременная госпитализация, кишечник пациентки разорвался бы", — пояснил медики.

К счастью, операция прошла успешно. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Москвичка призналась, что обожает хурму, поэтому не смогла устоять.