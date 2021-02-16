Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В США высказались о санкциях из-за "Северного потока-2"
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Один человек погиб во время ракетной атаки в Ираке
Россия арендует в Белоруссии две военные базы
Эксперт рассказал, что мемы могут вызвать зависимость
Диетолог объяснил, в каких случаях чай опасен для здоровья
Того может начать закупать российскую военную технику
Лукашенко одобрил перевалку нефтепродуктов в портах РФ
ВВС США проводят модернизацию истребителей F-22 Raptor

Как преодолеть тягу к сладкому: диетолог раскрыла секрет

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Парочка несложных приёмов поможет убедить организм обойтись без сладкого. Это поможет вернуть телу лёгкость и стройность без голодовок.

Как преодолеть тягу к сладкому: диетолог раскрыла секрет

Самое главное при похудении — не голодать. В этом убеждены многие диетологи. Но часто проблема возникает при отказе от сладкого. Многие сладости состоят из рафинированных, так называемых "быстрых" углеводов. Как перехитрить организм, объяснила диетолог Пуджа Мальхотра.

Голод и жажда провоцируют неконтролируемое желание съесть сладкого. Поэтому следует следить за тем, чтобы не оставаться голодным и пить достаточное количество воды. Сытость организму обеспечат белок и клетчатка, а жажду лучше всего утолять чистой питьевой водой. Кроме рафинированных углеводов, следует также избегать продуктов с искусственными подсластителями, уточнила специалист.

Если всё же хочется сладкого, то вместо конфет лучше съесть небольшое количество сухофруктов. Это могут быть финики, изюм или сушёные абрикосы. Лучше всего это делать по каким-нибудь особым случаям, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Как преодолеть тягу к сладкому: диетолог раскрыла секрет
В ООН напомнили о вреде "вакцинного национализма"
Украина не может отказаться от ядерной энергетики, но думает о водородной
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны пандемии COVID-19
В США высказались о санкциях из-за "Северного потока-2"
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Игорь Тулянцев: Коррупция — бич Молдавии
Один человек погиб во время ракетной атаки в Ираке
Россия арендует в Белоруссии две военные базы
Эксперт рассказал, что мемы могут вызвать зависимость
Популярное
Здоровье
Отношение Европы к "Спутнику V" меняется

Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.

Отношение Европы к "Спутнику V" меняется
План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа
Газ
План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа
Новости Украины
Армия Украины готовится к штурму Донбасса
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?
Павел Новиков Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход? Павел Новиков Игорь Буккер Первой амазонкой была китаянка Игорь Буккер Василий Амирджанов Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Маск предложил Путину пообщаться. Кремль отреагировал
Бывший СССР
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии
Новости медицины
Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников