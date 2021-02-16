Как преодолеть тягу к сладкому: диетолог раскрыла секрет

Парочка несложных приёмов поможет убедить организм обойтись без сладкого. Это поможет вернуть телу лёгкость и стройность без голодовок.

Самое главное при похудении — не голодать. В этом убеждены многие диетологи. Но часто проблема возникает при отказе от сладкого. Многие сладости состоят из рафинированных, так называемых "быстрых" углеводов. Как перехитрить организм, объяснила диетолог Пуджа Мальхотра.

Голод и жажда провоцируют неконтролируемое желание съесть сладкого. Поэтому следует следить за тем, чтобы не оставаться голодным и пить достаточное количество воды. Сытость организму обеспечат белок и клетчатка, а жажду лучше всего утолять чистой питьевой водой. Кроме рафинированных углеводов, следует также избегать продуктов с искусственными подсластителями, уточнила специалист.

Если всё же хочется сладкого, то вместо конфет лучше съесть небольшое количество сухофруктов. Это могут быть финики, изюм или сушёные абрикосы. Лучше всего это делать по каким-нибудь особым случаям, приводит мнение эксперта РИА Новости.