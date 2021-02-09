В Перу началась массовая вакцинация от covid19. В первую очередь сделают прививки работникам медицинских учреждений.
Более 300 тысяч доз вакцины Sinopharm уже доставлены в республику.
Авиалинии Перу в течение нескольких дней обязуются доставить вакцину из Лимы в близлежащие населенные пункты.
Получение дополнительных доз планируется в скором времени благодаря договоренности с фармацевтическими компаниями Pfizer и Astra Zeneca.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.