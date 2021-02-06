Словакия в ближайшем будущем может начать производство вакцины от коронавируса, включая российский препарат "Спутник V".

С таким заявлением выступил премьер-министр республики Игор Матович.

"В Словакии могли бы производиться вакцины от коронавируса, включая "Спутник V". Если бы мы производили вакцину, то стали бы её поставлять в равной степени и в другие государства ЕС", — отметил политик.