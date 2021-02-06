Жириновский "спас российскую вирусологию"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что без него российские учёные не смогли бы создать вакцину от коронавируса.

По его словам, около десяти лет назад Центру имени академика Н. Ф. Гамалеи должны были отключить электричество из-за неуплаты, однако ему удалось предотвратить это. Если бы центр остался без электроэнергии, то все образцы препаратов были бы уничтожены, поскольку они должны храниться в специальных холодильниках.