В Британии выявили новое осложнение при COVID-19

Обнаружено новое осложнение при коронавирусе. Речь идёт о корковой слепоте. Первый клинический случай был описан британскими врачами из Королевской больницы в Дерби. Исследование опубликовано в издании Cureus.

У 54-летнего мужчины с пневмонией начала развиваться корковая слепота. Это заболевание характеризуется полной потерей зрения, вызванной поражением затылочных долей головного мозга. Заболевание классифицируется как нарушение зрения неврологического характера. Но зрачки человека могут реагировать на свет

До этого в течение десяти дней у пациента наблюдались лихорадка, сухой кашель и боли в мышцах.

На 21 день заболевания мужчину отключили от аппарата ИВЛ, но КТ головного мозга указала на вероятность корковой слепоты. Кроме того, у пациента была диагностирован синдром Антона, когда человек отрицает потерю зрения.

Постепенно мужчина стал распознавать формы и цвета, но полностью зрение так и не восстановилось.