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Апельсиновый сок и авокадо снижают уровень холестерина

Здоровье » Здоровье и профилактика

Высокий уровень холестерина в крови повышает риск сердечного приступа и инсульта. Эксперты рассказали о двух продуктах на завтрак, которые помогут снизить холестерин, сообщает Express.

Апельсиновый сок и авокадо снижают уровень холестерина

Учёные исследовали, как продолжительное употребление апельсинового сока влияет на уровень холестерина. В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, изучались длительное употребление апельсинового сока и его способность снижать уровень "плохого" холестерина.

К участию в исследовании привлекли 103 мужчины и 26 женщин. 41% участников пили два чашки апельсинового сока в день (480 миллилитров) в течение 12 месяцев, а 59% не пили сок.

В результате оказалось, что у любителей апельсинового сока был низкий уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП. Кроме того, у них улучшилось содержание фолиевой кислоты и витамина С. Было доказано, что апельсиновый сок также снижает высокое кровяное давление.

Второй продукт, снижающий давление, это авокадо. В состав фрукта входят витамины Е и В, калий, ниацин, железо, медь, фолиевая кислота, мононенасыщенные жиры и растворимая клетчатка.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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