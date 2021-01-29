Доктор Мясников: Мир может охватить новая пандемия

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что человечеству может грозить новая пандемия, которая будет намного серьёзнее, чем пандемия COVID-19.

Однако, по мнению специалиста, через два года медицина будет лучше подготовлена к вспышке нового заболевания.

Мясников предполагает, что мир может охватить эпидемия "либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в тридцать пять процентов".

Это может быть причиной срочного создания вакцины от гриппа, считает врач.

Ранее Мясников говорил, что пандемия COVID-19 — это тренировка человечества перед более серьёзными заболеваниями.

По мнению специалиста, населению планеты уже сейчас нужно подготовиться к новой пандемии. Для этого необходимо выстроить систему мониторинга заболеваний, чтобы не пропустить момент начала распространения вируса.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что американский миллиардер Билл Гейтс заявил о риске возникновения новой пандемии.