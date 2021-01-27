Билл Гейтс призвал готовиться к следующей пандемии

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил о риске возникновения новой пандемии. По словам основателя Microsoft, людям нужно относиться к пандемиям так же серьёзно, как к военным конфликтам. Он считает, что необходимо создать глобальную систему оповещения и массового тестирования.

"К следующей пандемии у нас будет то, что я называю мега-диагностическими платформами, на которых еженедельно можно будет тестировать до 20% населения мира", — заявил Гейтс.

Предприниматель считает, что в развитие науки, в создание глобальной системы оповещения о новых вспышках опасных заболеваний, необходимо вкладывать миллиарды долларов.

Ущерб от COVID-19 Гейтс оценил в $28 трлн.

Также миллиардер считает, что необходимо проводить регулярные "учения", которые позволят отработать действия при пандемии.