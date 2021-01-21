Врач рассказал, что мешает восстанавливаться после COVID-19

Врач-ревматолог Павел Евдокименко назвал фактор, который может усложнить процесс реабилитации пациента после перенесённой коронавирусной инфекции. Речь идёт о сбоях в работе кишечника.

Евдокименко отмечает, что работа системы пищеварения восстанавливается медленнее, чем обоняние или режим сна, особенно если человек принимал антибиотики.

"Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше", — сказал Евдокименко на своём YouTube-канале.

Также он добавил, что ситуацию могут осложнять аллергические реакции пациентам.

Для того, чтобы ускорить процесс восстановления организма после COVID-19, нужно включить в рацион мёд, малину с минимальным количеством сахара, калину и витамины группы B.

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