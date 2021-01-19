Вирусолог Шестопалов: "COVD-19 будет мутировать два раза в неделю"

В ближайшее время COVID-19 будет постоянно мутировать, сообщил глава отдела экспериментального моделирования гепотенеза инфекционных заболеваний Александр Шестопалов.

Недавно в Китае был выявлен новый очаг распространения заболевания.

Так, за сутки в провинции Цзилинь было выявлено более ста случаев инфекции.

Данное явление вполне закономерно, считает Шестопалов. В будущем два раза в неделю будет появляться новая мутация коронавируса.

"Он пришёл всерьёз и надолго. Новые его варианты будут возникать два раза в неделю. Нельзя назвать это вспышкой", — объяснил вирусолог в интервью Общественной службе новостей.

В Китае проблемы с системой отопления, поэтому граждане этой страны очень часто болеют. Сейчас наступил такой такой период, когда число заболевших растёт.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал об опасностях мутаций коронавируса.