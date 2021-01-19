В ближайшее время COVID-19 будет постоянно мутировать, сообщил глава отдела экспериментального моделирования гепотенеза инфекционных заболеваний Александр Шестопалов.
Недавно в Китае был выявлен новый очаг распространения заболевания.
Так, за сутки в провинции Цзилинь было выявлено более ста случаев инфекции.
Данное явление вполне закономерно, считает Шестопалов. В будущем два раза в неделю будет появляться новая мутация коронавируса.
"Он пришёл всерьёз и надолго. Новые его варианты будут возникать два раза в неделю. Нельзя назвать это вспышкой", — объяснил вирусолог в интервью Общественной службе новостей.
В Китае проблемы с системой отопления, поэтому граждане этой страны очень часто болеют. Сейчас наступил такой такой период, когда число заболевших растёт.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал об опасностях мутаций коронавируса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.