Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Когда ожидать резкий рост цен на бензин
Житель Воронежа украл в магазине коньяк, угрожая продавцу ножовкой
Из-за пожара в общежитии в Орле эвакуировали 200 человек
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Подмосковье
Очередное землетрясение произошло в Приангарье
Весной Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы
Более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в Сирии
Стало известно, как Россия будет использовать самолёты "открытого неба"
В Китае обнаружили царский дворец возрастом 5300 лет

Иммунолог об опасностях мутаций коронавируса

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

На YouTube-канале "Правды.Ру" врач-иммунолог Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о новом, так называемом "британском" штамме коронавируса.

Чем опасен "британский" коронавирус?

Как меняется штамм "короны"? Как действует вакцинация при мутировании вируса? Позволяют ли отечественные тесты обнаруживать подобные мутации? Следует ли ожидать в ближайшее время появления изменённых штаммов? Насколько эффективны от новых штаммов "старые" прививки?

По словам врача-иммунолога, в Великобритании новые мутации коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили ещё в сентябре, но третья волна пришлась лишь на декабрь прошлого года. По предварительным оценкам, он может быть заразней прежнего, но пока неизвестно, этот штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Инфекция, как и прежде, распространяется воздушно-капельным путем, но показатель заразности "британского" штамма коронавируса, по мнению эпидемиологов, составляет 1,5 в отличие от обычного — 1,1.

"Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами по этим вопросам", — сказал во время совещания с членами правительства президент Владимир Путин.

Роспотребнадзор выявил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, а глава ведомства Анна Попова отметила, что эта инфекция станет сезонной наподобие гриппа.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, насколько долго могут сохраняться в организме человека антитела, какие прививки уже доказали свою эффективность, а какие приводят к осложнениям и даже летальному исходу. А также о принципиальной разнице между разными прививками.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Иммунолог об опасностях мутаций коронавируса
New Opera World: в барочной опере очень много импровизации
Российская власть практически самоустранилась от работы в ближнем зарубежье
Житель Воронежа украл в магазине коньяк, угрожая продавцу ножовкой
Из-за пожара в общежитии в Орле эвакуировали 200 человек
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Подмосковье
Очередное землетрясение произошло в Приангарье
Весной Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы
Более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в Сирии
Стало известно, как Россия будет использовать самолёты "открытого неба"
Популярное
Россия
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Зарубежный
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Новости Европы
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Евросоюз
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Любовь Степушова Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла Любовь Степушова Василий Амирджанов Задержание поднимет политический вес Навального Василий Амирджанов Игорь Буккер 10 советов для начальников. Как общаться с интровертами Игорь Буккер
Комментарии
Задержание поднимет политический вес Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Навальный арестован на 30 суток
Власти Таиланда обложат туристов налогом
На вооружении армии США появятся дроны, доставляющие боеприпасы
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребёнка в Саратове
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Лавров: Германия не передала доказательства отравления Навального
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Сооснователь группы "Чайф" удалился из Twitter из-за поста о Навальном
Два человека погибли во время пожара в одесской гостинице
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников