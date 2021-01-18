Иммунолог об опасностях мутаций коронавируса

На YouTube-канале "Правды.Ру" врач-иммунолог Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о новом, так называемом "британском" штамме коронавируса.

Чем опасен "британский" коронавирус?

Как меняется штамм "короны"? Как действует вакцинация при мутировании вируса? Позволяют ли отечественные тесты обнаруживать подобные мутации? Следует ли ожидать в ближайшее время появления изменённых штаммов? Насколько эффективны от новых штаммов "старые" прививки?

По словам врача-иммунолога, в Великобритании новые мутации коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили ещё в сентябре, но третья волна пришлась лишь на декабрь прошлого года. По предварительным оценкам, он может быть заразней прежнего, но пока неизвестно, этот штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Инфекция, как и прежде, распространяется воздушно-капельным путем, но показатель заразности "британского" штамма коронавируса, по мнению эпидемиологов, составляет 1,5 в отличие от обычного — 1,1.

"Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами по этим вопросам", — сказал во время совещания с членами правительства президент Владимир Путин.

Роспотребнадзор выявил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, а глава ведомства Анна Попова отметила, что эта инфекция станет сезонной наподобие гриппа.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, насколько долго могут сохраняться в организме человека антитела, какие прививки уже доказали свою эффективность, а какие приводят к осложнениям и даже летальному исходу. А также о принципиальной разнице между разными прививками.

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