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Врачи перечислили симптомы - предвестники "тихого инфаркта"

Здоровье

"Тихий инфаркт" встречается гораздо чаще, чем мы думаем. Его симптомы отличаются от обычного инфаркта, хотя причины возникновения одни и те же.

Врачи перечислили симптомы - предвестники "тихого инфаркта"

Обычными признаками сердечного приступа являются сильная боль в груди и ощущение тяжести, "как будто на грудь сел слон". Часто они сопровождаются холодным потом и тошнотой. Эти симптомы широко известны.

С возрастом сердечные артерии сужаются из-за холестериновых отложений, которые могут отрываться и блокировать кровоток, что приводит к повреждению сердечной мышцы. Некоторые люди не чувствуют при этом вообще никаких симптомов. Но чаще присутствуют симптомы, которые ошибочно принимаются за менее критическое состояние.

Например, мужчины могут чувствовать усталость или физический дискомфорт и списывать это на переутомление, плохой сон или какую-то общую физическую боль, предупреждают исследователи из Гарвардской медицинской школы.

Другими предвестниками "тихого инфаркта" являются дискомфорт в спине, руках, челюсти или груди; головокружение или обмороки; чрезмерная усталость и одышка; ощущение изжоги.

"Диабетики более склонны к "тихому инфаркту", поскольку плохое кровообращение и высокий уровень сахара в крови повреждают их нервные клетки так, что они не испытывают боли", — предупреждают медики.

Снизить риски помогут изменения в питании и образе жизни, например, здоровая, сбалансированная диета, передаёт рекомендации врачей Express.

Автор: Людмила Черткова
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