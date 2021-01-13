Сахарный диабет может развиться у любого человека, вне зависимости от его веса и возраста, сообщил врач-эндокринолог Олег Лисичко.
Так, диабет первого типа часто диагностируют у людей в возрасте до 35 лет.
В таких случаях заболевание чаще всего является наследственным.
Диабет второго типа чаще развивается у людей с лишним весом.
Но в некоторых случаях заболевание иногда наблюдается и у людей с нормальной конституцией тела, а также у любителей алкогольных напитков.
Это связано с истощением внутрисекреторной функции поджелудочной железы, из-за чего саморегуляция сахара в крови становится невозможной.
Ранее врачи назвали способы профилактики диабета.
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