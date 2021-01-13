Эндокринолог назвал наиболее частую причину развития диабета

Сахарный диабет может развиться у любого человека, вне зависимости от его веса и возраста, сообщил врач-эндокринолог Олег Лисичко.

Так, диабет первого типа часто диагностируют у людей в возрасте до 35 лет.

В таких случаях заболевание чаще всего является наследственным.

Диабет второго типа чаще развивается у людей с лишним весом.

Но в некоторых случаях заболевание иногда наблюдается и у людей с нормальной конституцией тела, а также у любителей алкогольных напитков.

Это связано с истощением внутрисекреторной функции поджелудочной железы, из-за чего саморегуляция сахара в крови становится невозможной.

Ранее врачи назвали способы профилактики диабета.