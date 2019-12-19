Врачи назвали эффективные меры профилактики диабета

Врачи рассказали, какие меры следует принять для профилактики диабета.

В первую очередь нужно следить за своим весом, особенно с возрастом. Это связано с тем, что из-за скопления жировой ткани в организме уменьшается восприимчивость к инсулину, что становится одной из предпосылок к развитию заболевания.

Во-вторых, нужно контролировать давление, так как в некоторых случаях гипертония может привести к диабету.

Также нельзя допускать образование складок жира в области талии, так как это повышает риск возникновения воспалительных процессов, которые могут привести к болезням сердца и сосудов.

У мужчин объем талии не должен превышать 100 см, а у женщин — 90 см.

Кроме того, нужно отказать от употребления алкогольных напитков и курения. Употребление кофе поможет снизить риск развития диабета на 36%. Рекомендуется заменить сладости на фрукты и употреблять продукты, содержащие магний.

Врачи советуют есть рыбу, так как в ней из-за содержания в ней полезных омега-3 жирных кислот. Иногда диабет может возникнуть из-за стрессовых ситуаций, поэтому следует избегать волнений. Далее медики советуют высыпаться, чтобы не допустить возникновения инсулиновой резистентности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что скрытый диабет поможет остановить здоровый образ жизни.