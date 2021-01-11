Постпраздничная адаптация: как войти в рабочий ритм после Нового года

В период новогодних праздников у многих людей сбивается режим сна. Это можно сравнить с джетлагом. При этом его можно обозначить как социальный джетлаг, так как в указанный период происходит не буквальная смена часовых поясов, а тем, что человек позже ложится и позже встаёт, сообщил в интервью "Радио 1" выразил Президент Общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов", доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.

Специалист отметил, что для адаптации достаточно всего одного часа в сутки.

Так, если человек просыпался в 06:00, а после новогодних праздников — в 12:00, то примерно через шесть дней он войдёт в свой привычный ритм.

Для того чтобы быстрее вернуться в привычному режиму, нужно отказаться от возможности поспать днём. Во-вторых, не нужно наедаться перед сном. В течение трёх первых дней рабочей недели следует снизить объём потребляемой пищи.

Также нужно соблюдать водный режим — выпивать до двух литров воды в сутки.

В случае необходимости можно принять препараты, содержащие мелатонин. Их нужно пить перед сном, чтобы быстрее быстрее заснуть.

Что делать, если никак не заснуть?

Во-первых, ни в коем случае не лежать, если не удаётся заснуть больше 15 минут, иначе может сформироваться стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. Во-вторых, нужно успокоить мозг. Здесь помочь антистрессовые техники, регулярная физическая нагрузка, снижение кофеина и информационный детокс. По словам эксперта, физическая нагрузка по эффективности не уступает современным транквилизаторам и антидепрессантам.