Врач объяснила, чем грозит чрезмерное употребление чая

Чай является традиционным напитком для России. Однако чайный кофеин способен усиливать некоторые виды головной боли, а также спровоцировать бессонницу и даже проблемы с кишечником, поэтому любителям выпивать несколько чашек чая в день следует иметь это в виду.

Также важно пить только свежий чай.

"Важно не оставлять любой вид чая долго настаиваться, нужно выпить его в течение 30 минут после заваривания", — сообщила в интервью KP. Ru врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Специалист отметила, что купить качественный кофе проще, чем качественный чай.

При выборе чая в магазине следует обращать внимание на то, чтобы он был чистым - без чайной пыли и веточек. Чайные листья должны быть скручены и сохранять цельность и иметь естественный аромат.

Ранее учёные рассказали о необычных свойствах зелёного чая.