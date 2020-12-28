Диетолог Роб Хобсон назвал сжигающий жир продукт

Британский диетолог Роб Хобсон утверждает, что если съедать одно яблоко в день, то это позволит "обходиться без врача", а также избавиться от 5 кг жира в год, сообщает издание The Sun.

Благодаря содержанию клетчатки яблоки в три раза сытнее, чем шоколад и другие сладости.

"В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой", — подчеркнул Хобсон.

Клетчатка и пектин помогают регулировать процессы в кишечнике, способствуя его оздоровлению.

Врач утверждает, что лучше регулярно есть яблоки, чем сидеть на строгих диетах.

Ранее учёные заявили, что при разумном употреблении яблоки способны избавить от множества болезней, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.