Британский диетолог Роб Хобсон утверждает, что если съедать одно яблоко в день, то это позволит "обходиться без врача", а также избавиться от 5 кг жира в год, сообщает издание The Sun.
Благодаря содержанию клетчатки яблоки в три раза сытнее, чем шоколад и другие сладости.
"В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой", — подчеркнул Хобсон.
Клетчатка и пектин помогают регулировать процессы в кишечнике, способствуя его оздоровлению.
Врач утверждает, что лучше регулярно есть яблоки, чем сидеть на строгих диетах.
Ранее учёные заявили, что при разумном употреблении яблоки способны избавить от множества болезней, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.