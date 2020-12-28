Опубликован график выплат пенсий за январь

Пенсию за январь начнут зачислять через банки с 29 декабря. Доставка пенсии через почту будет осуществляться 29 и 30 декабря.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

"Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк", — сказано в сообщении.

С 4 января пенсии будут выплачиваться по графику.