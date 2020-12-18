Пациентам, заражённым COVID-19, часто выписывают антикоагулянты. Это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию микротромбов. Но приём этих лекарств приводит к образованию синяков у людей пожилого возраста, заявила в эфире Первого канала врач и телеведущая Елена Малышева.
"При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила Малышева.
Также она отметила, что у людей пожилого возраста, принимающих эти препараты, синяки могут появиться даже из-за того, что их взяли за руку.
Её коллега, врач-кардиолог профессор Дмитрий Дупляков отметил, что серьёзные кровотечения, при которых врачи отменяют данные препараты, наблюдаются менее чем у одного процента пациентов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.