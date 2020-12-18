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Малышева объяснила, почему у больных COVID-19 появляются синяки

Здоровье

Пациентам, заражённым COVID-19, часто выписывают антикоагулянты. Это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию микротромбов. Но приём этих лекарств приводит к образованию синяков у людей пожилого возраста, заявила в эфире Первого канала врач и телеведущая Елена Малышева.

Малышева объяснила, почему у больных COVID-19 появляются синяки

"При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки", — отметила Малышева.

Также она отметила, что у людей пожилого возраста, принимающих эти препараты, синяки могут появиться даже из-за того, что их взяли за руку.

Её коллега, врач-кардиолог профессор Дмитрий Дупляков отметил, что серьёзные кровотечения, при которых врачи отменяют данные препараты, наблюдаются менее чем у одного процента пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе.

 

Автор: Снежана Шахова
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