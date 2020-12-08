Иммунолог: после COVID-19 может пострадать весь организм

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью "Ленте. ру" рассказал о самом массовом последствии перенесённого COVID-19.

"Самое массовое с моей точки зрения, что я вижу у всех пациентов, это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", — заявил врач.

К этому приводит воспаление оболочки сосудов и последующее поражение сосудистой системы.

Со временем сосуды становятся менее эластичными, чем они были до заражения.

По мнению специалиста, на данный момент нельзя сказать, сколько по времени последствия коронавируса могут сопровождать пациента. После перенесенного "ковида" может пострадать весь организм, и врачи пока не могут сказать, что с этим делать.

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