В Великобритании началась массовая вакцинация от COVID-19

В Великобритании готовятся начать вакцинацию от COVID-19. Вакцину разработали специалисты компании Pfizer и её партнера BioNTech.

Первые дозы были доставлены в больницы в воскресенье.

В Англии вакцинацию будут проводить в 50 больницах. Первыми прививку получат люди пожилого возраста старше 80 лет.

В Шотландии и в Северной Ирландии в первую очередь будут прививать пожилых людей, постояльцев домов престарелых, а также работников системы здравоохранения и социального обеспечения, сообщает newscientist. com.

"Для врача это действительно волнующий момент", — сказал Стивен Поуис, директор Национальной службы здравоохранения Англии.

Также он отметил, что для того, чтобы привить всех граждан, потребуется несколько месяцев.

Одним из барьеров к массовой массовой вакцинации является недоверие к препарату. Опрос, проведённый аналитиками агентства по исследованию рынка Opinium, показал, что 35% британцев они вряд ли будут вакцинироваться от COVID-19.