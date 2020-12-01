Количество родов влияет на процесс старения женского организма

Количество родов оказывает влияние на процесс старения организма. К такому выводу пришли учёные из Пенсильванского университета.

Специалисты провели исследование, в котором были изучены данные о 4 418 участниках. Для измерения биологического старения учёные использовали девять биомаркеров.

В результате им удалось выявить "U-образную зависимость" между количеством живорождений и ускоренным процессом старением.

Быстрее стареют женщины, которые не рожали, или родили одного-двух или более четырёх детей, чем женщины, у которых трое или четверо детей.

Учёные отмечают, что это проявляется только после менопаузы, сообщает MedicalXpress.

Во время беременности и грудного вскармливания расходуется много энергии, это оказывает влияние на организм, в том числе и на иммунную систему.

У рожавших женщин выше риск развития смерти от диабета, заболевания почек, гипертонии и других состояний, чем у нерожавшие.