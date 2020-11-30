Малышева: "Лёгкие могут "съесть" коронавирус"

Лёгкие человека способны самостоятельно справиться с COVID-19. Попросту говоря, орган может "съесть" коронавирус, сообщила в своём Instagram-аккаунте Елена Малышева.

Присутствие или отсутствие в организме человека антител к COVID-19 не имеет большого значения, сообщает ToDay News Ufa. Более важную роль играют клетки, генерирующие выработку антител. То есть лёгкие могут сами "съесть" вирус.

Речь идёт о t-лимфоцитах.

Специалисты научного генетического центра "Генериум" разработали новый тест на их наличие. Результаты анализов по итогам тестирования готовятся в течение нескольких дней.

По статистике, с COVID-19 столкнулись до 20% жителей Земли, но заразились не все.

Это говорит о том, что у каждого человека есть иммунитет к вирусу. Важно то, каков его уровень, считает Малышева.