Впервые с начала пандемии коронавируса суточный прирост новых заболевших превысил отметку в 200 тысяч человек.
За последние сутки количество инфицированных увеличилось почти на 205 тысяч.
Об этом сообщил университет Джона Хопкинса. Напомним, за весь период пандемии в США было обнаружено 13 092 661 заражённых COVID-19. По всему миру коронавирусом заразились более 61 миллиона человек.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.