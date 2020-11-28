Суточный прирост заболевших в США впервые превысил 200 тысяч человек

Впервые с начала пандемии коронавируса суточный прирост новых заболевших превысил отметку в 200 тысяч человек.

За последние сутки количество инфицированных увеличилось почти на 205 тысяч.

Об этом сообщил университет Джона Хопкинса. Напомним, за весь период пандемии в США было обнаружено 13 092 661 заражённых COVID-19. По всему миру коронавирусом заразились более 61 миллиона человек.