Минздрав обновил порядок лечения COVID-19 на дому

Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, могут проходить лечение в домашних условиях только при условии, если у них есть отдельная комната, и они согласны выполнять все предписания врача, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава.

Напомним, что ранее пациент с COVID-19, если его состояние не требовало лечение в условиях больницы, мог находиться дома. Но жилищные условия больного не учитывались.

Заражённых могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста. Согласно новым требованиям, медики обязаны информировать пациентов, лечащихся на дому, о необходимости вызывать врачей в случае ухудшения своего состояния. Если человек живёт не один, то врач должен предупредить его членов семьи о том, что они должны проживать в другом помещении.

Также пациенту и членам его семьи будут выдавать методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.﻿