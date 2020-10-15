Испанские учёные предположили, что циркадные ритмы в жизни человека могут коррелироваться с риском развития онкологических заболеваний. Это связано с воздействием света ночью и приёмом пищи перед сном, сообщает ToDay News Ufa.
Циркадные ритмы — это интенсивность биологических процессов в организме в зависимости от времени суток.
Специалисты Университета Помпеу Фабра в Барселоне считают, что утренняя зарядка помогает снизить риск развития рака молочной железы и рака простаты.
Отмечается, что физическая активность эффективна именно с утра.
Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 2795 человек.
В результате выяснилось, что физические нагрузки в промежуток с 8:00 до 10:00 более эффективны в плане уменьшения риска развития онкологии. У мужчин также отметили эффективность занятий спортом в вечернее время — с 19:00 до 23:00.
Ранее российский онколог Давид Заридзе заявил, что физическая нагрузка снижает риск развития рака.
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