Специалисты из Университета Эрлангена-Нюрнберга разработали методику тренировок, направленную на лечение онкологических заболеваний. О том, какую роль физические нагрузки играют в лечении и профилактики рака, рассказал онколог, профессор, член-корреспондент РАМН, президент Противоракового общества России Давид Георгиевич Заридзе.

"Не занятия спортом, а именно повышение физической активности полезно для профилактики рака. А для пациентов, у которых диагностировано данное заболевание, может улучиться прогноз.

Под физической нагрузкой имеются в виду: прогулки, пробежки, занятия гимнастикой по утрам. Нужно больше ходить пешком, а не передвигаться только на транспорте.

Недостаток физической активности повышает риск развития многих опухолей: колоректального рака, рака молочной железы, рака тела матки и многих других.

Раньше люди больше ходили. Сейчас большинство людей ездят на своих автомобилях или на общественном транспорте. Просто человек изменил свой образ жизни в связи с техническим прогрессом и доступностью средств передвижения. Даже если он передвигался верхом, всё равно это физическая нагрузка.

Есть данные, которые показывают, что повышенная физическая нагрузка снижает риск развития вышеперечисленных форм рака. Также есть данные, что у онкологических больных, которые активно занимаются, улучшается прогноз", — пояснил эксперт.