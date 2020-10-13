Минздрав: коечный фонд для больных с COVID-19 занят уже на 90%

В России коечный фонд для пациентов, больных COVID-19, занят почти на 90%, сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Я могу вам озвучить статистику по стране. На сегодняшний день у нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, это пациенты с лёгкой степенью. То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20% коечного фонда", — заявил Гриднев на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Также он добавил, что на данный момент "ковидный" коечный фонд занят почти на 90%. По мнению Гриднева, во время первой волны COVID-19 в России была отработана помощь пациентам в стационарах, а вот амбулаторная часть ещё нуждается в доработке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "корона" и будущие пандемии признаны угрозой нацбезопасности.

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