"Корона" и будущие пандемии признаны угрозой нацбезопасности

Президент России подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Председателем комиссии уже назначен зампред Совета Безопасности, Дмитрий Медведев. И это говорит сразу о нескольких важных вещах.

Во-первых, проблема пандемии признана потенциальной угрозой национальной безопасности.

Собственно, события с карантином, общественной на него реакцией и экономическими сложностями, показала, что нынешняя эпидемия несет в себе сразу целый "пакет" кризисов. От непосредственной биологической угрозы до угроз экономических, и, как следствие, политических факторов риска. А в совокупности все это угрожает и безопасности страны и государства.

Во-вторых, государственная система осознала, что подобного рода риски могут возникнуть и в будущем. А потому и комиссия несет в своем названии словосочетание "защита от новых инфекций".

В саму структуру уже входят:

зампредседателя правительства РФ,

министр здравоохранения,

министр науки и высшего образования РФ,

министр промышленности и торговли,

президент РАН,

руководитель Роспотребнадзора,

руководитель ФМБА

ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Помимо этого еще представители различных силовых ведомств. На текущий момент в работе комиссии будут принимать участие 23 человека.

При этом ряд экспертов в телеграм-каналах отмечают, что, "президент признал уже системную опасность пандемии коронавируса, способную нанести существенный урон экономико-политическому строю, а также возможность искусственной природы вируса, оцениваемого Системой как извне разработанное оружие, которое может появиться вновь в виде другого штамма — а тут Совбез оформляется уже как "кризисный" орган власти, который ныне будет диктовать правила и законы с учётом пандемической реальности".

Как отмечает политолог Максим Жаров, "Появление в Совбезе специальной комиссии по созданию национальной защиты от инфекций под руководством Медведева говорит о том, что в Кремле получены веские доказательства искусственной природы коронавируса.

Весной о такой комиссии речи не было. Теперь признано, что угроза носит системный характер и кроме коронавируса может появиться и что-либо еще.

Интересно развиваются события"

Что касается искусственной природы вируса, то теперь эти версии из разряда досужей конспирологии, переходят в категорию недоказанных, но рабочих версий.

И основания, как минимум, для подозрения в лабораторном создании коронавируса есть. Как минимум, в 2015 году одна из лабораторий ДТРА США (Оборонного агентства по уменьшению угроз), которое в том числе занимается и биологическими угрозами производила манипуляции с конструированием новых корона вирусных культур.

Что же касается России и комиссии при Совете Безопасности, то в функции новой структуры войдут:

оценка угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых заболеваний, мониторинг распространения заболеваний оценка состояния коллективного иммунитета населения оценка уровня защиты населения РФ от новых инфекций.

Если же возвращаться к внутриполитическим факторам, то нельзя не отметить, что "в состав комиссии введены уже не первые лица и руководители силовых структур, а "второй круг" в виде лишь заместителей-руководителей отдела, которые в рамках комиссии возглавлены таким же заместителем председателя Совбеза Медведевым.

Это говорит о фактической роли: на втором плане и с регулярными собраниями "не реже раза в квартал", что уже окончательно сводит в ноль новое аппаратно-должностное приобретение Медведева, через эту комиссию постановка инфекции даже в один ряд с угрозой агрессии НАТО едва ли уместна — если только президенту не требуется альтернативная точка зрения и мнения".

Впрочем, это уже внутренняя политика и оценки её ситуации, которые к пандемии и карантинным мерам имеют несколько опосредованное отношение.

Хотя, они косвенно могут говорить о том, что страна к новой, второй волне эпидемии, да и последующим в целом готова, а потому и отдельный орган по оценке эпидемиологических рисков сформирован из "заместителей".

Стратегически всё под контролем, остается только контролировать реализацию стратегий борьбы с инфекцией в свете постоянно меняющейся обстановки.