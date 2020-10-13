Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

"Корона" и будущие пандемии признаны угрозой нацбезопасности

Президент России подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

"Корона" и будущие пандемии признаны угрозой нацбезопасности

Председателем комиссии уже назначен зампред Совета Безопасности, Дмитрий Медведев. И это говорит сразу о нескольких важных вещах.

Во-первых, проблема пандемии признана потенциальной угрозой национальной безопасности.

Собственно, события с карантином, общественной на него реакцией и экономическими сложностями, показала, что нынешняя эпидемия несет в себе сразу целый "пакет" кризисов. От непосредственной биологической угрозы до угроз экономических, и, как следствие, политических факторов риска. А в совокупности все это угрожает и безопасности страны и государства.

Во-вторых, государственная система осознала, что подобного рода риски могут возникнуть и в будущем. А потому и комиссия несет в своем названии словосочетание "защита от новых инфекций".

В саму структуру уже входят:

  • зампредседателя правительства РФ,
  • министр здравоохранения,
  • министр науки и высшего образования РФ,
  • министр промышленности и торговли,
  • президент РАН,
  • руководитель Роспотребнадзора,
  • руководитель ФМБА
  • ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Помимо этого еще представители различных силовых ведомств. На текущий момент в работе комиссии будут принимать участие 23 человека.

При этом ряд экспертов в телеграм-каналах отмечают, что, "президент признал уже системную опасность пандемии коронавируса, способную нанести существенный урон экономико-политическому строю, а также возможность искусственной природы вируса, оцениваемого Системой как извне разработанное оружие, которое может появиться вновь в виде другого штамма — а тут Совбез оформляется уже как "кризисный" орган власти, который ныне будет диктовать правила и законы с учётом пандемической реальности".

Как отмечает политолог Максим Жаров, "Появление в Совбезе специальной комиссии по созданию национальной защиты от инфекций под руководством Медведева говорит о том, что в Кремле получены веские доказательства искусственной природы коронавируса.

Весной о такой комиссии речи не было. Теперь признано, что угроза носит системный характер и кроме коронавируса может появиться и что-либо еще.

Интересно развиваются события"

Что касается искусственной природы вируса, то теперь эти версии из разряда досужей конспирологии, переходят в категорию недоказанных, но рабочих версий.

И основания, как минимум, для подозрения в лабораторном создании коронавируса есть. Как минимум, в 2015 году одна из лабораторий ДТРА США (Оборонного агентства по уменьшению угроз), которое в том числе занимается и биологическими угрозами производила манипуляции с конструированием новых корона вирусных культур.

Что же касается России и комиссии при Совете Безопасности, то в функции новой структуры войдут:

  1. оценка угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний,
  2. изучение механизмов возникновения новых заболеваний,
  3. мониторинг распространения заболеваний
  4. оценка состояния коллективного иммунитета населения
  5. оценка уровня защиты населения РФ от новых инфекций.

Если же возвращаться к внутриполитическим факторам, то нельзя не отметить, что "в состав комиссии введены уже не первые лица и руководители силовых структур, а "второй круг" в виде лишь заместителей-руководителей отдела, которые в рамках комиссии возглавлены таким же заместителем председателя Совбеза Медведевым.

Это говорит о фактической роли: на втором плане и с регулярными собраниями "не реже раза в квартал", что уже окончательно сводит в ноль новое аппаратно-должностное приобретение Медведева, через эту комиссию постановка инфекции даже в один ряд с угрозой агрессии НАТО едва ли уместна — если только президенту не требуется альтернативная точка зрения и мнения".

Впрочем, это уже внутренняя политика и оценки её ситуации, которые к пандемии и карантинным мерам имеют несколько опосредованное отношение.

Хотя, они косвенно могут говорить о том, что страна к новой, второй волне эпидемии, да и последующим в целом готова, а потому и отдельный орган по оценке эпидемиологических рисков сформирован из "заместителей".

Стратегически всё под контролем, остается только контролировать реализацию стратегий борьбы с инфекцией в свете постоянно меняющейся обстановки.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы covid-19 пандемия эпидемия коронавирус
Новости Все >
Зеленский: цель Украины — полноценное членство в ЕС
Ультиматум Тихановской оценили в Госдуме
Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму
Лавров: ЕС необходимо признать безальтернативность честного диалога
Банк России может запустить цифровой рубль
Антон Миранчук рассказал о делах брата в "Аталанте"
У Стены Плача в Иерусалиме обнаружили древнюю гирю
Турция считает, что ключ к миру в Карабахе - вывод войск Армении
Михаил Дегтярёв показал паспорт с новой пропиской
В Москве пассажирка устроила скандал в машине такси
Последние материалы
Лавров: ЕС необходимо признать безальтернативность честного диалога
Банк России может запустить цифровой рубль
Антон Миранчук рассказал о делах брата в "Аталанте"
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
У Стены Плача в Иерусалиме обнаружили древнюю гирю
Турция считает, что ключ к миру в Карабахе - вывод войск Армении
Михаил Дегтярёв показал паспорт с новой пропиской
В Москве пассажирка устроила скандал в машине такси
Эксперт объяснил, почему нет смысла закрывать Москву на карантин
Михаил Дегтярёв и его семья прописались в Хабаровске
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников