Сейчас в России используют точечную систему снижения эпидемиологической угрозы в школах. На дистанционное обучение отправляют отдельные классы, если в них заболели 20% учеников.
Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила "Российской газете".
"Когда приходит сезон ОРВИ, да еще присоединяется грипп, мы включаем алгоритм прерывания эпидпроцесса в школе. Переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение. Порядок такой: если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует 20 процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин", — пояснила чиновница.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.