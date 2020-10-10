Сейчас в России используют точечную систему снижения эпидемиологической угрозы в школах. На дистанционное обучение отправляют отдельные классы, если в них заболели 20% учеников.

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила "Российской газете".

"Когда приходит сезон ОРВИ, да еще присоединяется грипп, мы включаем алгоритм прерывания эпидпроцесса в школе. Переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение. Порядок такой: если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует 20 процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин", — пояснила чиновница.