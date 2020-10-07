Сколько будет стоить доза вакцины от COVID, рассказал руководитель ФАС

ФАС назвала рекомендованную цену одной дозы коронавирусной вакцины.

"Стоимость прививки российской вакциной от COVID-19 не будет превышать 1 тысячу рублей. Со временем цена будет снижаться", — заявил Игорь Артемьев, руководитель ведомства.

По его словам, достаточно высокой — в пределах тысячи рублей — стоимость препарата будет из-за того, что пока он выпускается небольшими партиями.

"Для расширения производства производителям нужен капитал. Поэтому со временем, препарат будет становиться дешевле", — пояснил чиновник.

И добавил, что

"стоимость вакцины для россиян будет самой низкой".

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