Сколько будет стоить доза вакцины от COVID, рассказал руководитель ФАС

ФАС назвала рекомендованную цену одной дозы коронавирусной вакцины.
"Стоимость прививки российской вакциной от COVID-19 не будет превышать 1 тысячу рублей. Со временем цена будет снижаться", — заявил Игорь Артемьев, руководитель ведомства.
По его словам, достаточно высокой — в пределах тысячи рублей — стоимость препарата будет из-за того, что пока он выпускается небольшими партиями.
"Для расширения производства производителям нужен капитал. Поэтому со временем, препарат будет становиться дешевле", — пояснил чиновник.
И добавил, что
"стоимость вакцины для россиян будет самой низкой".
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