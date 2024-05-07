Голландские учёные установили достоверную связь между генетикой и старением

Учёные из Нидерландов обосновали связь генетики и старения

1:27 Your browser does not support the audio element. Эврика

Нидерландские ученые обнаружили особые наборы генов у долгожителей, которые позволяют им сохранять ясность ума в возрасте 100 и более лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Защитные вариации (аллели) значительно чаще распространены среди долгоживущих людей по сравнению с более молодыми пациентами с болезнью Альцгеймера. Генетический анализ был сосредоточен на 86 однонуклеотидных полиморфизмах (SNP), связанных с болезнью Альцгеймера. Когнитивно здоровые долгожители имеют заметно более низкий показатель полигенного риска (PRS) для болезни Альцгеймера по сравнению с пациентами с болезнью Альцгеймера и людьми среднего возраста из контрольной группы.

Долгожители обладают уникальным генетическим профилем, который значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера. Среди выявленных защитных генетических вариантов исследователи выделили аллели в генах, которые участвуют в поддержании здоровья мозга и иммунной функции.

Сохранение этих генетических функций имеет важное значение для когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

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