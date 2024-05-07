Можно ли дарить кошку на день рождения: россиянам открыли страшную правду

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Эксперты ответили, можно ли дарить кошку на праздник

1:09
Зоосфера » Кошки

День рождения, Новый год, переезд на новую квартиру или же свадьба — всегда найдётся повод, чтобы навестить кого-то с подарком.

Эксперты ответили, можно ли дарить кошку на праздник
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Часто в качестве сюрприза выбирают котёнка — ведь что может быть лучше, чем милая и ласковая породистая кошка? Однако эксперты убеждены, что покупать животное в подарок — это плохая идея, и вот почему.

Прежде всего, важно быть абсолютно уверенным, что получатель готов и желает принять ответственность за животное. Но даже если вы точно знаете, какую породу кота хотел бы получить в подарок ваш друг, не стоит лишать его возможности самостоятельно выбрать питомца, учитывая его личные предпочтения в расцветке и других характеристиках.

Второй ключевой аспект заключается в том, что часто в подарок приобретают котов популярных пород, например, сфинксов. Однако нет никаких гарантий, что получатель подарка сможет наладить контакт с характером этого капризного животного.

Кроме того, если получатель уже имеет домашних животных, новый кот может вызвать конфликты между питомцами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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