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Россиян предупредили о более интенсивной второй волне COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью РИА "Новости" сообщил о том, что вторая волна COVID-19 в России будет более интенсивной, однако российская система здравоохранения готова к росту числа заражённых.

Россиян предупредили о более интенсивной второй волне COVID-19

За сутки было зарегистрировано 11,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число заражённых в стране составляет 1 237 504. Больше всего заболевших в Москве. На втором месте находится Санкт-Петербург, на третьем — Московская область.

По словам эксперта, Россия уже побила весенний рекорд по числу заражённых коронавирусом.

"Весной фиксировался суточный прирост числа заразившихся не более 11.3 тысяч человек. Уже сейчас очевидно, что вторая волна коронавируса будет более жесткой, чем первая. Но есть важный фактор, который меняет ситуацию. Сейчас наша система здравоохранения подготовлена к потоку людей с коронавирусом гораздо лучше. А если учесть тот факт, что у нас уже есть готовая вакцина, перспективы в борьбе с COVID-19 становятся значительно более благоприятными", — сообщил он.

Альтштейн также добавил, что всплеск заболеваемости связан с похолоданием и активизацией ОРВИ.

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