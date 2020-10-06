Российская вакцина от коронавируса начала поступать в регионы.
Однако, как показали результаты проведённого по заказу ЕР опроса общественного мнения,
Нерешительность россиян в отношении инъекций в основном связана с отсутствием доказательств того, что любая вакцина работает, причем 63% респондентов говорят, что эффективность - это самое важное качество.
Как отмечается в докладе социологов, проводивших исследование,
Кстати, несмотря ни на какие цифры, публикуемые эпидемиологами, 11 % россиян вообще не верят в существование вируса.
Напомним, на прошлой неделе главный российский вирусолог Федор Лисицын объявил, что отечественная вакцина Sputnik V может поступить в «массовое обращение» в конце октября. В настоящее время он находится на заключительной стадии испытаний - его получили 40 тысяч добровольцев.
Игорь Гундаров: прививать от коронавируса сейчас - это преступление
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.