Более 70% россиян не хотят прививаться от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в регионы.

Однако, как показали результаты проведённого по заказу ЕР опроса общественного мнения,

только 23 % россиян хотят быть привитыми.

более 73 % опрошенных не хотят вакцинироваться от коронавируса,

4% сказали, что им это не нужно, так как они уже переболели этой болезнью.

Нерешительность россиян в отношении инъекций в основном связана с отсутствием доказательств того, что любая вакцина работает, причем 63% респондентов говорят, что эффективность - это самое важное качество.

Как отмечается в докладе социологов, проводивших исследование,

для подавляющего большинства опрошенных россиян не важно, какая страна создала препарат, 24 % предпочли бы получить укол отечественного препарата,

13 % хотят быть вакцинированными импортным лекарством.

Кстати, несмотря ни на какие цифры, публикуемые эпидемиологами, 11 % россиян вообще не верят в существование вируса.

Напомним, на прошлой неделе главный российский вирусолог Федор Лисицын объявил, что отечественная вакцина Sputnik V может поступить в «массовое обращение» в конце октября. В настоящее время он находится на заключительной стадии испытаний - его получили 40 тысяч добровольцев.

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