Организация Gallup провела социальный опрос среди жителей США.
Респондентам предложили ответить на вопрос, намерены ли они делать прививки, если вакцина против COVID-19 будет доступной и бесплатной.
Как сообщает агентство РИА Новости, почти каждый третий американец не готов делать прививку.
Данные исследования показали, что около 65% опрошенных заявили, что будут прививаться. В то же время 35% респондентов не собираются ее делать совсем.
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