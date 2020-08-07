Бесплатную прививку от COVID готовы сделать 65% американцев

Организация Gallup провела социальный опрос среди жителей США.

Респондентам предложили ответить на вопрос, намерены ли они делать прививки, если вакцина против COVID-19 будет доступной и бесплатной.

Как сообщает агентство РИА Новости, почти каждый третий американец не готов делать прививку.

Данные исследования показали, что около 65% опрошенных заявили, что будут прививаться. В то же время 35% респондентов не собираются ее делать совсем.