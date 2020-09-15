Игорь Гундаров: прививать от коронавируса сейчас – это преступление

Почему академик Чучалин ушел с поста председателя Этического комитета при Минздраве, как это связано с вакциной от коронавируса и почему опасно прививаться в палатке на улице, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой доктор медицинских наук, эпидемиолог, специалист по профилактической медицине Игорь Алексеевич Гундаров.

Медицина и власть

— Игорь Алексеевич, зритель пишет по поводу вакицны: "Какой вред может быть от введения антител от COVID-19? Это то же самое, что прививка от аллергии, практически безвредно".

— Сначала надо доказать, что безвредно. Для этого есть эпидемиология. Существует Этический комитет, он дает разрешение, запускать ли вакцину в производство. Председатель Этического комитета при Минздраве была академик Александр Григорьевич Чучалин, мы вместе делали ряд работ. Он был категорически против широкого использования этой вакцины для практического применения. И настолько он был против, что почему-то вдруг раз и ушел с поста председателя Этического комитета Минздрава. Перед этим был разговор с министром. И я не исключаю, что Чучалин принципиально сказал: "Я не дам добро", — тогда ему сказали: "Уходи. Даст другой".

Я не знаю, кто сейчас возглавляет комитет. При Всемирной организации здравоохранения тоже есть такой комитет, и Чучалин является представителем от России.

Вероятно, произошел конфликт: Чучалин отказался подписывать документ, потому что считает, что вакцину нельзя массово внедрять.

— Но ведь в Минздраве тоже, наверное, люди понимают свою ответственность?

— Там политики. Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, когда только пришел, сказал, что для нас очень важна не только эффективность, но и безопасность, поэтому вакцина будет не раньше чем через год. А сейчас он говорит, что через четыре месяца будет вакцина. У властей гипертрофированная значимость, и они начинают профессионалам диктовать, как себя вести.

Минздрав — это то же самое, что ВОЗ (я был экспертом ВОЗ несколько лет). Это чиновники, которые сильнейшим образом зависят:

от тех, кто дает им деньги;

от политических установок.

Я думаю, что на 80 % Минздрав принимает законы, исходя из политической конъюнктуры, а не из профессиональной актуальности.

Врачи против

— В отношении вакцины есть еще третья стадия, когда нужно доказать, что она эффективна. Что такое эффективность против коронавируса? Нужно взять 20 тысяч человек и действовать методом случайности: первому, допустим, даем вакцину, второму пустой укол. Будет 10 тысяч провакцинированных и 10 тысяч, получивших плацебо. На следующий год посмотреть, сколько среди них заболеет коронавирусом, которого уже не будет. На следующий год мы будем смотреть заболеваемость чем? Каким-нибудь COVID-28 или 36, стрептококком или другим вирусом. Когда мы на большом материале увидим, что здесь заболело на 30 % меньше, чем здесь, тогда мы скажем, что вакцина эффективна.

— Вы авторитетный человек, эпидемиолог, общаетесь с коллегами. Насколько специалисты согласны с вашим мнением?

— Мы проводили опросы. Около 60 % врачей сомневаются в доказанности эффективности этой вакцины. Мне непонятно, зачем пороть горячку? Вы же наверху знаете, что он не опасен, что эти показатели смертности дутые. Если не знаете, позовите нас, экспертов.

Нарушение технологии

— Я работаю в районе Таганки. Выхожу, там стоит шатер, проводят вакцинацию. Я не знаю, от чего. Это гонка с нарушением элементарных принципов технологии вакцинации. Это же медицинская процедура. Ее нужно проводить в медицинских кабинетах. В памятке написано: "прививка должна проводиться гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний". Но их нужно выявить, это же серьезная вещь. Там сидит под шатром девочка лет 19. Должна быть лицензия, а у них нет лицензии на проведение вакцинации. Дальше написано: "Нужно определить: дыхание везикулярное, хрипов нет". Для этого нужно надеть фонендоскоп, а в палатке его нет, попросить человека поднять рубашку. Дальше: "тоны сердца звучные". Для этого нужно тоны сердца послушать и знать вообще, как они звучат. Может быть заболевание печени, а это аллергизация организма. Здесь написано: "живот мягкий, безболезненный, печень не увеличена, безболезненна", а никто не щупает.

В бланке вакцинации везде будет написано "нормально", "нормально", "нормально". Это профанация.

В поликлинике для прививок должен быть отдельный кабинет (его чистят дважды в день), ни в коем случае не процедурная. Процедурная — для выполнения процедур, там стерильно, чисто, делают уколы, но даже там нельзя проводить вакцинацию. А здесь на улице вакцину вкалывает девочка, не имеющая лицензии, не изучающая анамнез. Я попытался спросить, государственная ли у них структура, но мне сказали, что это не мое дело. Там даже кушетки нет. А если, не дай бог, у кого-то будет анафилактический шок, нужно иметь средства и навыки оказания экстренной помощи. Более того, осмотр через 30 минут после прививки обязателен. И этого ничего нет.

— Я делала в прошлом году в поликлинике прививку от гриппа, в специально отведенном помещении, но не помню никакого осмотра перед прививкой и через 30 минут после.

— Есть положение, и его надо соблюдать. Но сейчас вакцинация — это политическая акция.

— Зритель пишет: "Я так и не понял, чем опасна эта вакцина. Объясните, пожалуйста".

— Во-первых, она не изучена на опасность, а как врач я знаю, что все может быть. Во-вторых, она не изучена на эффективность. В-третьих, фактически идет эксперимент, опыты над людьми. В-четвертых, эти "опыты" проходят с нарушением технологии проведения вакцинации. Осложнения бывают:

самые простые (покраснение, температура 40),

посложнее (аллергия, сыпь),

тяжелые (анафилактическая реакция и анафилактический шок со смертью).

— Но даже самые простые детские прививки (АКДС, БЦЖ) могут вызвать любую реакцию. Некоторые дети очень тяжело переносят.

— Насчет АКДС, БЦЖ. Вакцинация нужна, если болезнь очень опасна, а сам возбудитель устойчив в течение десятилетий:

вирус кори,

туберкулезная палочка,

столбнячная палочка.

Насчет вакцин, которые давно используются (полиомиелит), было доказано, что они эффективны и малопатогенны.

В отношении вакцины от коронавируса нет доказательств, не провели исследование. Это преступление. Грубейшие нарушения основных положений техники вакцинации.

— Зрители пишут: "Спасибо профессору Гундарову за правду". И ругают представителей медицины, потому что они безответственно относятся к своим обязанностям.

— Прошу прощения, немного поправлю: дорогие друзья, ругать нужно не медиков, а политиков, которые сейчас пытаются руководит, узкоспециализированной медицинской отраслью. К ним нужно предъявить претензии и сказать: "Руки прочь от здравоохранения!"

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова