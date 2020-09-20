Врач-ортопед Андрей Кабычкин объяснил, что бег, как и спорт в целом, это хорошо. Однако к нему есть ряд противопоказаний.

"Если человек всю жизнь занимался беговыми видами спорта — лыжами, кроссами, марафоном, то это, конечно, здорово, и физическую форму поддерживать нужно. Но нужно помнить об одном: с возрастом ударные нагрузки на коленные и тазобедренные суставы не приносят ничего хорошего", — сказал Кабычкин.

"Гипертоническая болезнь сердца — тоже риск. Поэтому существуют кардионагрузки, так что в преклонном возрасте лучшего всего ходьба. 10 тыс. шагов в день, не вдоль автострад, потому что огромное количество тяжелых металлов, когда учащается дыхание, воздух, насыщенный вот этим всем прокачивается через легкие, и в кровь попадает то, что не должно попадать", — добавил ортопед.