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Кабычкин: в преклонном возрасте лучше всего ходьба

Врач-ортопед Андрей Кабычкин объяснил, что бег, как и спорт в целом, это хорошо. Однако к нему есть ряд противопоказаний.

Кабычкин: в преклонном возрасте лучше всего ходьба

"Если человек всю жизнь занимался беговыми видами спорта — лыжами, кроссами, марафоном, то это, конечно, здорово, и физическую форму поддерживать нужно. Но нужно помнить об одном: с возрастом ударные нагрузки на коленные и тазобедренные суставы не приносят ничего хорошего", — сказал Кабычкин.

"Гипертоническая болезнь сердца — тоже риск. Поэтому существуют кардионагрузки, так что в преклонном возрасте лучшего всего ходьба. 10 тыс. шагов в день, не вдоль автострад, потому что огромное количество тяжелых металлов, когда учащается дыхание, воздух, насыщенный вот этим всем прокачивается через легкие, и в кровь попадает то, что не должно попадать", — добавил ортопед.

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