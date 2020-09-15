Путин: Россия побеждает пандемию коронавируса

Россия эффективно противостоит пандемии коронавируса и в скором времени одолеет её. Сейчас в стране наблюдается самая маленькая смертность от COVID-19 среди остальных стран мира.

Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.