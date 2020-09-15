Россия эффективно противостоит пандемии коронавируса и в скором времени одолеет её. Сейчас в стране наблюдается самая маленькая смертность от COVID-19 среди остальных стран мира.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан", — отметил глава государства.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.