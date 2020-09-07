Разработчики: Sputnik V эффективен против любого количества COVID

Иммунный ответ добровольцев, принимающих участие в испытаниях первой в мире зарегистрированной коронавирусной вакцины, достаточен для борьбы с любым уровнем инфекции Covid-19.

Об этом заявили разработчики препарата Sputnik V.

Александр Гинцбург, руководитель Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в своем пятничном выступлении подтвердил опубликованные ранее в британском научном журнале "The Lancet" данные о том, что у всех пациентов, получивших вакцину, выработались антитела без каких-либо существенных побочных эффектов.

"Иммунного ответа вакцины, задокументированного в настоящее время среди добровольцев, достаточно, чтобы противостоять любой дозе Covid-19, которую вы можете себе представить", — сказал Гинцбург.

Когда начнут делать прививки в России

По словам московского мэра Сергея Собянина, массовая вакцинация, скорее всего, начнется в конце 2020 или начале 2021 года.

"Некоторые партии препарата поступят уже в этом году, — сказал он в интервью Первому каналу. Они будут использоваться для вакцинации групп риска. Это здравоохранение, образование, торговля, жилищно — коммунальное хозяйство, правоохранительные органы и некоторые другие-возможно, журналисты."

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