Разработчики: Sputnik V эффективен против любого количества COVID

Иммунный ответ добровольцев, принимающих участие в испытаниях первой в мире зарегистрированной коронавирусной вакцины, достаточен для борьбы с любым уровнем инфекции Covid-19.
Об этом заявили разработчики препарата Sputnik V.
Александр Гинцбург, руководитель Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в своем пятничном выступлении подтвердил опубликованные ранее в британском научном журнале "The Lancet" данные о том, что у всех пациентов, получивших вакцину, выработались антитела без каких-либо существенных побочных эффектов.
"Иммунного ответа вакцины, задокументированного в настоящее время среди добровольцев, достаточно, чтобы противостоять любой дозе Covid-19, которую вы можете себе представить", — сказал Гинцбург.
По словам московского мэра Сергея Собянина, массовая вакцинация, скорее всего, начнется в конце 2020 или начале 2021 года.
"Некоторые партии препарата поступят уже в этом году, — сказал он в интервью Первому каналу. Они будут использоваться для вакцинации групп риска. Это здравоохранение, образование, торговля, жилищно — коммунальное хозяйство, правоохранительные органы и некоторые другие-возможно, журналисты."
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