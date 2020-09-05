Президент России Владимир Путин напомнил москвичам и жителям России о важности соблюдения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

"В этом году, к сожалению День города в Москве отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", — отметил глава государства.