Учёные провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что оливковое масло является ещё и естественным средством для увеличения продолжительности жизни. Выводы специалистов прокомментировал доктор химических наук, профессор, руководитель лаборатории аналитических методов исследования института питания РАМН Константин Эллер.

"Во-первых, данный вывод можно отнести к диете человека в целом, а не к оливковому маслу. Во-вторых, они заявляют, что не все лекарства могут похвастаться такими показаниями. Но оливковое масло — это не лекарство, а пищевой продукт.

Чем полезно оливковое масло?

В этом продукте содержится много олеиновой кислоты, в нём меньше насыщенных кислот и мало стеринов, нет холестерина. Также оно содержит некоторое количество природных антиоксидантов.

Нет таких систематических исследований, которые доказывают, что именно оливковое масло способно оказывать влияние на продолжительность жизни. Этот продукт — часть нормальной сбалансированной диеты, часть средиземноморской диеты, которая показала, что в этих регионах снижена частота сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил эксперт.