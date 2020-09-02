Кроме набившего уже оскомину коронавируса, существуют и другие заболевания. Например, грипп. Или аллергия. Которые часто обостряются именно осенью. Как защититься о них, рассказала терапевт Людмила Лапа.
В первую очередь, надо избегать прогулок в парках в промозглую дождливую погоду. Ослабление иммунитет полюс переохлаждение легко приведут к заболеванию. А гниющая мокрая листва является рассадником аллергенов. Также аллергические реакции вызывает и сахар. Поэтому прежде, чем съесть с чаем любимую сладость, хорошенько подумайте.
"Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает", — считает Людмила Лапа.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.