Нет паркам и сладкому: как сохранить здоровье осенью

Кроме набившего уже оскомину коронавируса, существуют и другие заболевания. Например, грипп. Или аллергия. Которые часто обостряются именно осенью. Как защититься о них, рассказала терапевт Людмила Лапа.

В первую очередь, надо избегать прогулок в парках в промозглую дождливую погоду. Ослабление иммунитет полюс переохлаждение легко приведут к заболеванию. А гниющая мокрая листва является рассадником аллергенов. Также аллергические реакции вызывает и сахар. Поэтому прежде, чем съесть с чаем любимую сладость, хорошенько подумайте.